Kafkasspor taraftarları tarafından başlatılan bağış kampanyasına şu ana kadar 570'e yakın isim katılırken, yaklaşık 2 milyon 300 bin TL'lik bağış toplandı.

Bağış yapan isimler arasında en dikkat çeken isim Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Meryem Naz Demir (14) oldu.

Yıl içerisinde biriktirdiği okul harçlıklarını Kafkasspor'a bağışlayan minik taraftar, bu hamlesiyle Kafkas camiasının gurur kaynağı oldu.

Toplamda 1007 TL bağış yapan Meryem Naz Demir, babası Ahmet Demir ile birlikte maçları kaçırmamaya özen gösterdiğini söyleyerek "Kafkasspor'u çok seviyorum. Bu nedenle şampiyonluk yolunda kanat ol projesine destek olma kararı aldım. Biriktirdiğim harçlıkları bağışlayarak şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Meryem Naz'ın bu hamlesinin Kafkas camiasında bir akıma dönüşmesi bekleniyor.