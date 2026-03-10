İran çevresinde tansiyonun yükseldiği günlerde diplomatik temaslar hız kazandı. Dün İran basını, Çin, Rusya ve Fransa’nın ateşkes sağlanması amacıyla İran ile temas kurduğunu duyurmuştu.

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirmişti.

PUTİN, PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞTÜ

Bugün ise gelişmeler devam etti. Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gerilimin azaltılması ve çatışmaların siyasi yollarla çözülmesinden yana olan tutumunu yineledi.

Öte yandan Trump, İran ile doğrudan müzakerelere açık olabileceğini ifade etti.

Gelişmeler, hem Rusya hem ABD kanadından gelen bu diplomatik hamlelerin, bölgede uzun süredir devam eden gerilimi düşürme ve potansiyel bir ateşkese zemin hazırlama ihtimaline dikkatleri çekti.

Ancak taraflardan resmi bir ateşkes açıklaması henüz gelmedi.