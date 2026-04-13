Sony’nin geliştirdiği PlayStation 6 için yeni bir iddia gündeme geldi. Buna göre şirket, tek bir konsol yerine üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Yüksek fiyatlı olması beklenen ana modelin yanında, daha uygun fiyatlı bir “lite” versiyon ve güçlü bir el konsolu seçeneğinin de sunulacağı konuşuluyor. Bu durum, cihazın tek seçenek yerine farklı alternatiflerle piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Daha önce yaptığı sızıntılarla bilinen kaynaklardan Moore's Law is Dead, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Buna göre Sony, tek bir cihaz tanıtmayacak. PlayStation 6 Lite, PlayStation 6 ve PlayStation 6 Portable adında üç farklı cihaz tanıtacak. Bu cihazların da tahmini fiyatları Lite versiyon için 350 ila 550 dolar aralığı, standart PlayStation 6 için 500 ila 700 dolar ve Portable versiyon için 700 ila 1000 dolar gibi bir fiyat biçilebilir.

Bu stratejinin temelinde, maliyet ve donanım bileşenlerini esnek şekilde optimize etmek yer alıyor. Farklı performans seviyelerine sahip ve çeşitli markalara ait parçaların kullanılacağı bu cihazlar, özellikle fiyat açısından geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.