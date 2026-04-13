"Paradan para kazanma dönemi sona erdi" diyen Memiş, manipülasyonun yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Memiş, bu yılı kazançla kapatmak isteyen yatırımcılara kritik bir detay verdi.

"PİYASALAR YİNE SAVAŞI FİYATLIYOR"

ABD-İran arasındaki anlaşmadan sonuç çıkmadığını belirten Memiş, "Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalarda ablukaya alındı. İki ihtimal vardı ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı. Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık. %8 civarında yükselen petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı." dedi.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.730 dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Memiş, destek ve direnç seviyelerini paylaştı. Memiş, "Teknik olarak yine 4.650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4.900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bantların takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

"BU SÜRECİ UZATACAKLAR"

Yatırımcıları uyran Memiş, "Bir kırılma içinde aşağıda 4.650 dolar seviyesi var. Yine olumlu haber akışları gelirse de 4.900 dolar seviyesinin üzerini zorlayan bir trend var. Buradaki belirsizlik devam ediyor. Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Mümkün olduğunca bu manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler." şeklinde konuştu.

BORSADA BU SEVİYELER KRİTİK!

Borsa İstanbul için de konuşan Memiş, "Yine mesela Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi 14.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. 14.073 puan seviyesindeydi. Burada tekrar 12.900 puan seviyesi güçlü bir destek konumunda. Yukarıda 14.000 puan seviyesi güçlü bir direnç konumunda. Bu bant aralığını yani geniş bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EURO-DOLAR PARİTESİ

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Euro - dolar paritesi 1.1689 seviyesinde. Burada 1.1480, 1.1680 bant aralığı yine geçerliliği kuracak. Bu haftayı da böyle Orta Doğu'dan gelen haber akışlarıyla manipüle edecekler. Bu haftada piyasalarda da bir istikrar olmadığını görmüş olacağız." Piyasada bilerek manipülasyon yapıldığını aktaran Memiş, "Her ne kadar perde önünde ülke liderleri bu taraf noktasında açıklamalar yapsa da aslında perde arkasında her tarafın kendi aralarında baronları var. Yani büyük balinalar var. İşte bu arkadaki balinalar aslında kazananlar. Aslında bir noktada İran'da barış gelmesini istemeyen gruplar da var. Yani bunlar da gizli tarafta faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Her şekilde süreç devam ediyor. Sonuç itibariyle yatırımcıların yapacakları çok şey yok." dedi. Bu yılı kazançla kapatmanın yolunu açıklayan Memiş, "Yani burada uzun vadeli strateji satın alacaksınız. Uzun vadeli bir planlama yapacaksınız. Ocak ayında ne söylemişsek aynısı geçerli. Yıl sonuna kadar her ay her ay bu manipülasyon piyasası devam. Bugünleri fırsatı çeviren yatırımcılar kim olacak? Yine uzun vadeli strateji olarak yine altın ve gümüş tarafındaki düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcı. Yine bu yıl dövize kıyasla biraz daha performans iyi geçebilir." ifadelerini kullandı.

"BU YIL PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Yılın ikinci yarısında yine borsa tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Sonuç itibariyle yatırımcı fiyata değil miktara odaklanacak, ekranı kapatacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bu yıl paradan para kazanma dönemi değil."