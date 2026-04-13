Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Üniversitesi tarafından düzenlenen programda, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı sağlık sektöründeki kariyer fırsatları ve Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında öğrencilere bilgi paylaşımında bulundu.

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde tarafından gerçekleştirilen 'Geçmişten Geleceğe Sağlıkta Kariyer' ve 'Sağlıklı Hayat Merkezleri' söyleşisi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sağlık sektörüne adım atmaya hazırlanan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa davetli konuşmacı olarak Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, akademisyenler ve öğrencilerkatılım sağladı.

Programda, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Dr. Damkacı konuşmasında; koruyucu sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıyan Sağlıklı Hayat Merkezlerinin işleyişi, sağlık profesyonellerinin sahada karşılaştığı dinamikler ve geleceğin sağlık çalışanlarını bekleyen kariyer fırsatları üzerinde durdu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' ile 'Nitelikli Eğitim' hedeflerine de dikkat çekilen etkinlik, öğrencilerin sağlık kariyeri planlamalarına dair merak ettikleri soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.