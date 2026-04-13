Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen’in eksikliği hissediliyor. Nijeryalı yıldızın yokluğunda TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de de Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalıp Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Yine Osimhen’in yokluğunda şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak dün akşam Kocaelispor’la sahasında 1-1 berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Kocaelispor mücadelesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan ve operasyon geçiren 27 yaşındaki yıldızın Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

ACI GERÇEK: PUAN ORTALAMASI 2!

Galatasaray, Osimhen’in Afrika Kupası’nda, sakat veya cezalı olduğu için forma giyemediği 10'uncu lig maçında 4'üncü kez kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve 10 puan kaybetti. Bonservisine 75 milyon euro ödenen yıldız santrforun forma giymediği müsabakalarda puan ortalamasının 2,0 ile sınırlı kalması dikkat çekti.