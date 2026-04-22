T.C.

BURSA

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO: 2025/249

Davacı Emrah Yılmaz'ın, Davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı), aleyhine mahkememize açmış olduğu İtirazın İptali (Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılama sırasında, Davalı'nın Nüfus Müdürlüğü sisteminde mernis adresinin bulunmadığı/ bildirmediğinden dolayı tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, adres tespiti için araştırma yapıldığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, mahkememizce Davalı Onurcan Demir (1*****0 T.C. Kimlik Numaralı)'e tahkikat duruşma gün ve saatinin davalı tarafa tebliğine dair karar verilmiş olmakla;

Tüm aramalara ve araştırmalara rağmen tahkikat duruşma gün ve saatini bildirilemeyen davalı Onurcan Demir (1*****0 T.C. Kimlik Numaralı)'e 7201 sayılı tebligat kanunun 29/1.maddesi gereğince; tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Mahkememizce tahkikat duruşma gün ve saatinin 25/06/2026 günü, saat 11:00'e bırakılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasına gelmeniz, hazır bulunmanız veya bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edileceği ve karara bağlanacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız (6100 sayılı HMK'nın 139-141 ve 150.maddeleri) hususu ihtar olunur.