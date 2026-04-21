1973 yılında Veysi Gencer ve Hüseyin Gencer kardeşlerin vizyonuyla temelleri atılan Kelebek Tekstil, Türk hazır giyim sektörünün gelişimine öncülük eden firmalardan biri oldu. 'Perspective' markasıyla global pazarda kendine yer bulan şirket, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak 42 farklı ülkede 100'ü aşkın satış noktasına ulaşmayı başardı. Tanınmış isimlerle yaptığı iş birlikleri ve etkili pazarlama stratejileriyle dikkat çeken marka, adını dünya podyumlarına yazdırmayı hedefliyordu.

KONKORDATO SÜRECİ VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Ancak, son yıllarda artan üretim ve ihracat maliyetleri, şirketin mali dengesini bozdu. Geçmişteki yaygın ağını daraltmak zorunda kalan Kelebek Tekstil, bugün stratejik bölgelerde kendi markasıyla varlığını sürdürüyor. Dubai, İran, Irak, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi ülkelerde mağazaları bulunan şirketin, Türkiye ile birlikte toplam 20 mağazasıyla ayakta kalma mücadelesi verdiği belirtiliyor. Nakit akışında yaşanan tıkanıklık nedeniyle hukuki koruma kalkanı olan konkordato sürecini başlatan şirket için İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süre zarfında şirketin faaliyetleri denetim altında sürecek ve alacaklıların durumu netleşecek. Bir dönem 100 noktada bayrak gösteren bu köklü markanın yaşadığı bu durum, tekstil sektöründeki mevcut finansal daralmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.