Arnavutluk'un Başkenti Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza, finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

13 ŞAMPİYONLUKLA REKOR KIRDI

Finalde Darius Attila Vitek'i mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TOPLAM 15 MADALYA

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında toplamda 13 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.