Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Teknik Direktör İlhan Palut'un çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
KONYASPOR UZATMALARDA TURLADI
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 120+2. dakikada penaltıdan Marko Jevtovic kaydetti.
Kupada tur biletini alan Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
