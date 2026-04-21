Türkiye ekonomisinde yüksek faiz oranları ve finansmana erişimdeki sıkışıklık, 21 Nisan 2026 itibarıyla reel sektörde yeni bir dönemeç noktasının yaşanmasına yol açtı. Aynı gün içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 9 önemli şirket mali darboğazı aşamayarak mahkemeye başvurdu ve konkordato sürecine girdi.

İş dünyasında iflas öncesi son köprü olarak bilinen konkordato, şirketlerin varlıklarını koruma ve borçlarını yapılandırma çabası olarak biliniyor. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan söz konusu kararlar, şirketlere alacaklılarıyla masaya oturmak ve üretimi sürdürmek için zaman tanıyor. Ancak aynı gün içinde dokuz şirketin birden bu adımı atması, sektörel baskının ulaştığı boyutu gösteriyor.

Bir önceki hafta gündeme gelen Arfa Ambalaj ve Onur Air iflaslarının ardından gelen yeni konkordato dalgası, reel sektörün farklı alanlarını kapsayan geniş bir baskı tablosuna işaret etti. Yüksek maliyet ortamı, iç ve dış talepteki yavaşlama ile finansmana erişimdeki kısıtlar, farklı büyüklüklerdeki şirketleri aynı noktaya sürükledi.

İnşaat Sektörü Alarm Veriyor

Konkordato listesinin en yoğun olduğu alan ise beklendiği üzere inşaat oldu. Gayrimenkul piyasasındaki durgunluk ve yüksek kredi faizleri, projelerin tamamlanmasını zorlaştırırken nakit akışını da sekteye uğrattı. 21 Nisan 2026 itibarıyla inşaat ve bağlantılı sektörlerde dört şirketin konkordato koruması altına girdiği bildirildi.

Söz konusu şirketler arasında Dildar İnşaat Turizm, Furtunzade İnşaat, HL İnşaat Otomotiv ve SBBF İnşaat Gıda yer aldı. Firmaların önemli bir kısmının sadece inşaatta değil, turizm, otomotiv ve gıda gibi yan sektörlerde de faaliyet göstermesi, krizin çok yönlü yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Holding yapılarındaki çoklu sektör bağlantılarının, bir alandaki sıkışıklığın diğer alanlara sıçramasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

İnşaat Sektöründe Konkordato İlan Eden Şirketler

Şirket Sektörel Faaliyet Alanı Dildar İnşaat Turizm İnşaat, Turizm Furtunzade İnşaat İnşaat HL İnşaat Otomotiv İnşaat, Otomotiv SBBF İnşaat Gıda İnşaat, Gıda

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri, inşaat sektöründeki sıkışıklığı destekleyen tabloyu ortaya koydu. Şubat 2026'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında geriledi. Aynı dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 24,6'lık bir düşüş kaydetti. Konut kredisi faizlerinin yüzde 43,2 seviyesine çıkması da inşaat sektörünü etkilemiş durumda.

Sanayi ve Teknoloji Şirketleri Süreçte Nasıl Yer Aldı?

Listenin diğer halkalarını ise üretim ve teknoloji odaklı firmalar oluşturdu. Boya ve kimya sektöründe faaliyet gösteren Novva Boya Kimya, elektrik elektronik alanında Saf Elektrik Elektronik ve sanayi üretiminin önemli bir parçası olan Kaptanoğlu Kalıp da borçlarını yapılandırmak üzere resmi süreci başlattı.

Söz konusu şirketler, Türkiye'nin orta ve ileri teknoloji üretim alanlarında yer alan kuruluşlar arasında yer alıyor. Boya ve kimya sektörü, özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerinin yarattığı türev talep üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla bu iki sektördeki yavaşlamanın boya üreticilerine doğrudan yansıdığı görüldü.

Elektrik elektronik sektörü tarafında ise hammadde ithalat maliyetleri ile TL cinsinden satış fiyatları arasındaki denge önemli bir başlık. Türkiye Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği verilerine göre 2026 Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında geriledi. Saf Elektrik Elektronik'in konkordato başvurusu, sektördeki mali tansiyona ilişkin bir gösterge olarak değerlendirildi.

Kaptanoğlu Kalıp gibi sanayi üretimi alanında hizmet veren firmalar da yüksek finansman maliyetleri ve müşteri tarafındaki geç ödemelerin oluşturduğu çift yönlü baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya üreticilerine kalıp tedarik eden firmaların, ana sanayideki yavaşlamadan hızlı şekilde etkilendiği aktarıldı.

21 Nisan 2026'da Konkordato İlan Eden Şirketler

Şirket Sektör Kelebek Tekstil Tekstil Kelebek Mağazacılık Perakende Dildar İnşaat Turizm İnşaat, Turizm Furtunzade İnşaat İnşaat HL İnşaat Otomotiv İnşaat, Otomotiv SBBF İnşaat Gıda İnşaat, Gıda Novva Boya Kimya Boya, Kimya Saf Elektrik Elektronik Elektrik, Elektronik Kaptanoğlu Kalıp Sanayi Üretimi