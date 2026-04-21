Birleşik Krallık Parlamentosu, 1 Ocak 2009 sonrası doğanların ömür boyu sigara satın almasını yasaklayacak “Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı”nda nihai uzlaşıya vardı. Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın ortak onayıyla yasalaşma sürecinde kritik eşik aşılırken, düzenleme ile bugün 17 yaş ve altındaki bireylerin hayatları boyunca tütün ürünlerine yasal erişimi engellenecek.

Kraliyet onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen yasayla birlikte Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünlerinin ambalajı ve aromaları dahil olmak üzere geniş kapsamlı düzenleme yetkisine sahip olacak. Sigara kullanımını azaltmayı hedefleyen bu adım kapsamında; çocukların bulunduğu araçlar, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane girişlerinde hem elektronik hem de normal sigara yasaklanırken, bar bahçeleri, plajlar ve özel açık alanlar ile konut içleri düzenleme dışında bırakılacak.