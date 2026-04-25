Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için "erken emeklilik" yolları hâlâ açık. Yasaların sunduğu borçlanma imkânları sayesinde 47 yaşından itibaren emeklilik hayali kurmak mümkün. İşte kadınlarda 2.160 gün, erkeklerde ise askerlik süresi kadar avantaj sağlayan o kritik tablo...

EYT SONRASI YENİ DÖNEM: GİRİŞ TARİHİNİ GERİ ÇEKMEK MÜMKÜN MÜ?

Emeklilik planlamasında en kritik eşik, sigorta başlangıç tarihidir. EYT kapsamına girmeyen ancak prim günü ve yaş şartını bekleyenler için mevzuat bazı "borçlanma" kapıları aralıyor. Bu yöntemler, sigortalılık süresini öne çekerek veya prim eksiğini kapatarak daha erken yaşta emekli olmanın anahtarını sunuyor.

KADINLAR İÇİN "ÇOCUK" AVANTAJI: 6 YIL KAZANÇ

Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra doğan üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün, toplamda ise 2.160 gün (6 yıl) prim kazanma hakkı bulunuyor. Bu yöntem, prim eksiği olan anneler için en hızlı emeklilik formülü olarak öne çıkıyor.

ERKEKLER İÇİN "ASKERLİK" FORMÜLÜ

Erkek çalışanlar için askerlik süresini borçlanmak, özellikle sigorta girişinden önce askerlik yapılmışsa büyük avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geriye çekerek hem yaş şartını düşürebiliyor hem de prim gün sayısını artırıyor.

BORÇLANMA KAPSAMINA GİREN DİĞER

Sadece doğum ve askerlik değil, mevzuatta yer alan diğer süreler de borçlanma kapsamına alınabiliyor:

Eğitim Süreleri: Doktora veya tıpta uzmanlık için geçen süreler.

Staj Süresi: Avukatlık stajında geçen borçlanılabilir süreler.

Yurt Dışı Borçlanması: Yurt dışında çalışan vatandaşların bu süreleri Türkiye sistemine saydırması.

Ücretsiz İzinler: Memurların mevzuata uygun ücretsiz izin süreleri.

KRİTİK TABLO: 2026 EMEKLİLİK ŞARTLARI

2026 yılı itibarıyla emeklilikte kademeli yaş şartı ve prim gün sayıları; sigorta giriş tarihine ve sigorta türüne (4A, 4B, 4C) göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi (7200 gün) konusundaki yeni düzenlemeler de bu yılın en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Sigorta Türü Mevcut Prim Şartı Hedeflenen Düzenleme

SSK (4A) 5000 - 5975 Gün Sabit Kademeli

Bağ-Kur (4B) 9000 Gün 7200 Gün (Eşitleme Bekleniyor)

Emekli Sandığı (4C) 9000 Gün Mevcut Statü