Bursa’da tarihi kültürel miras yatırımları kapsamında somut olmayan kültürel mirası da geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, kent belgeliğine yeni bir eser daha kazandırdı. Prof.Dr. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı “Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet’e Taşıyan Köprü Şahsiyetler” kitabı Bursa belgeliğindeki yerini aldı.



Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel mirasa katkılarına yeni yayınlarla devam ediyor. Kenti fiziki açıdan yenilerken aynı zamanda şehrin köklü kültürel birikimine de eserler sunan Büyükşehir Belediyesi tarafından kent belgeliğine kazandırılan “Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet’e Taşıyan Köprü Şahsiyetler” kitabının tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’nun katıldığı törende konuşan kitabın yazarı Prof.Dr. Mustafa Kara, Osmanlı’dan günümüze kültür aktarımının nasıl sağlandığını anlattı.



Kitabında Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet nesline aktaran mühim şahsiyetlerden bahsettiğini dile getiren Prof.Dr. Kara, “Özellikle harf inkılabından sonra bu iki kültür birbirinden ayrıldı ve koptu. Bu köprünün yeniden yapılması lazımdı. Osmanlı kültürüne aşina olan, Osmanlı Kültürünü okuyan, Osmanlı arşivlerine inebilen insanların bu köprüyü kurması lazım. O eski harflerle okudukları bilgileri bu yeni nesle aktarmaları lazım. İşte bu mühim görevi yapan insanlara bendeniz köprü şahsiyetler diyorum. Bu sayfalara sığmayacak kadar çok kişi var. Bendeniz bunlardan size bir demet sunuyorum sadece. Kitaptaki isimlerin hepsi bahsettiğim iki kültürü birbirine bağlayan insanlardır. Bu isimlerin eserleri olmasaydı bizim neslin işi çok zor olacaktı. Buradaki insanlar çok mühim bir iş yapmışlardır. Bu bir vefa borcudur. Onlara olan vefa borcumuzu ifa etmemiz lazım. Onları bizden sonraki nesle de tanıtmamız lazım” dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Özer de medeniyet ve kültürün temelinin insan olduğunu vurguladı. Özer, “İnsan varsa her şey var. İnsan yoksa hiçbir şey yok. O zaman onu oluşturan insanın kim olduğu, nasıl yetiştiği, nasıl insan yetiştirdiği de çok önemli. Bizim görevimiz de bunu geleceğe aktarmaktır. Dolayısıyla bu bir hareket halinde devam ediyor. Şu anda da bir kültür ve medeniyetin oluşumundaki bir şehirde yaşayanlar olarak aslında bu sorumluluğumuz belki de birçok şehirden, birçok insandan daha fazla omuzlarımızdadır diye düşünüyorum. Bu görevi de Büyükşehir Belediye’miz hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyor. Sayın hocam bu kitabı hazırlayarak aslında yeni bir köprü kurmuş oldu. Bizler o köprüleri geliştirerek ancak hizmet edebiliriz ya da geleceğe aktarabiliriz diye düşünüyorum. Bu eserin hayata geçirilmesinde emek veren başta hocam olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Temel meselenin insanı yetiştirmek olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da, “Zor olan bu kültürü aktarmak; köprü yapmak ve yeni nesli bu anlamda yetiştirmek, hazırlamaktır. Çünkü yaşadığımız dünyada çocukların başkalaşma oranı çok artıyor. Babasından ve annesinden çok farklı bir kişilik olarak çocuk ailesinden ayrılabiliyor. Dolayısıyla bu şehirde 750 bin öğrencinin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu anlamdaki destek bu şehirde yaşayan çocuklar için çok değerli. Köprü olmak lazım, yol olmak lazım ve çocuğun annesinin babasının kültüründen farklı kültürlerle hemhal olmasını engellemek lazım. Bu kitap bu anlamda bizim için çok önemli. Kitabı baş tacı edip, varoluşunu tamamlayan insanlar önemli. Bu çalışmayı gerçekleştirdiği için hocama teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne de bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da kültürel çalışmaların çok önemli olduğu bir süreç yaşandığını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp evde bakım hizmetlerine kadar toplumun her kesimine dokunduklarını belirten Yıldız, “Mustafa Kara hocamın akademik olarak fevkalade üretken olmasıyla beraber, eserleri yalnızca akademik çağa uygun değil. Son derece geniş kitlelere hitap eden çalışmalara sahip. Ben bu konuda bu eseri Bursa’ya kazandırdığı için kendisini tebrik ediyorum. Hocamın eserini çok değerli buluyorum. Bir millet geleneğini, göreneğini, adetlerini ve tarihini unutursa o milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Bizlere düşen bu eseri Bursa’ya tanıtmak, ülkeye tanıtmaktır. Bunun manevi karşılığı inanılmaz büyük. Gelecek nesillere ışık tutan, gelecek nesillere bir şekilde örnek olabilecek bir çalışma” diye konuştu.