Nilüfer Belediyesi’nin 2025 Yılın Yazarı olarak belirlediği usta edebiyatçı Rıfat Ilgaz anısına düzenlenen etkinlikler, iki gün süren "Çocukluktan Sınıfa, Sınıf’tan Hayata Rıfat Ilgaz Sempozyumu" ve ardından gerçekleştirilen Yılın Yazarı Öykü Ödülü Töreni ile tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü Yılın Yazarı projesi kapsamında yıl boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen söyleşiler, fabrika okumaları, atölyeler ve yazar buluşmalarıyla Rıfat Ilgaz’ın eserleri her yaştan okurla buluştu. Etkinliklerin finali ise Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen sempozyum ve ödül töreniyle yapıldı.

Rıfat Ilgaz çok yönlü kimliğiyle ele alındı

İki gün süren sempozyum boyunca akademisyenler ve yazarlar, Rıfat Ilgaz’ın edebiyatını farklı yönleriyle değerlendirdi. Sempozyumun ikinci günü, "Oluşturuculuğunun İzinde" başlıklı söyleşiyle başladı; ardından beş ayrı oturumda şu başlıklar ele alındı:

"Bir Çocuk Gibi Düşünmek: Rıfat Ilgaz’ın Edebiyatında Saflık ve Mizah", "Yoklama Defterinde Görülmeyen Şair Rıfat Ilgaz", "Yaşamın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine", "40’lı Yılların Mizahı ve Rıfat Ilgaz" ve "Bir Çınarın Gölgesinde: Rıfat Ilgaz’ı Hatırlamak".

"Ne de olsa o bir öğretmendi"

Sempozyumun kapanış konuşmasını ise yazar Feyza Hepçilingirler yaptı. Rıfat Ilgaz’ın şair, romancı, öykücü, gazeteci, mizah yazarı ve çocuk kitapları yazarı gibi pek çok kimliği bir arada taşıdığını belirten Hepçilingirler, Ilgaz’ın öğretmenlikten hiç kopmadığını vurguladı. Hepçilingirler, "Yaşamının son dönemlerinde de çocuk kitaplarına ağırlık verdi. Çünkü yeni kuşakların yetişmesinde sorumluluğu olduğuna inanıyordu. Ne de olsa o bir öğretmendi" diyerek konuşmasını Usta Kalem’in "Okutmak Üzerine" adlı şiiriyle tamamladı.

Öykü ödülü sahiplerini buldu

Sempozyumun ardından düzenlenen Yılın Yazarı Öykü Ödülü Töreni’nde Seçici Kurul adına konuşan Figen Şakacı da, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklere ve ödül sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti. Bu yıl ödüle 131 yazarın 262 öyküyle başvurduğunu belirten Şakacı, Seçici Kurul’da yer alan Burcu Aktaş, Turgay Fişekçi, Nalan Karagöz ve Nahit Kayabaşı’na emekleri için teşekkür etti. Jüri üyelerine plaketleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin tarafından takdim edildi.

Büyük ödül Adalet Temürtürkan’a

"Bilmediğim Dağların Ardındaki Bahçe" adlı öyküsüyle Rıfat Ilgaz Öykü Ödülü’nün sahibi olan Adalet Temürtürkan, ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in elinden aldı. Mansiyon ödülleri ise Derya Atsan, Tuğba Yalçın, Yakup Cemel, Anıl Çetinel Örselli ve Özlem Oral Gürdal’a verildi.

Öyküleri hazırlanacak kitapta yayımlanmaya değer bulunan İnci Gürbüzatik, Gülnar Kandeyer, Ali Çağlar Kale, Nihal Aksoy, Mürşide Göven, Zeliha Tamer Uçar, Berk Kaya, Emin Mete Öztürk, Handan Saatçıoğlu Gürses, Gencay Çubuk, R. Nur Aktaş Engin, Hakan Akar, Ebru Nisa Gürbüz ve Güner Arslan da ödüllendirildi. Ödüller, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun tarafından takdim edildi.

Rıfat Ilgaz Yılın Yazarı etkinlikleri; yıl boyunca katkı sunan tüm paydaşların ortak emeğini simgeleyen Yılın Yazarı Aile Fotoğrafı ile noktalandı.