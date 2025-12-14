Nilüfer Kent Konseyi’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu, dijitalleşmenin yalnızca bir teknoloji meselesi olmadığını; katılım, temsil ve demokrasiyle birlikte ele alındığında gerçek bir toplumsal dönüşüm oluşturduğunu ortaya koydu. Dijital mahalle seçimlerinden yapay zekâ destekli yönetime uzanan Nilüfer modeli, yerel demokraside Türkiye’ye örnek bir yol haritası sundu.

Nilüfer Kent Konseyi’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda "Dijital Çağda Toplumsal Değişim" masaya yatırıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, katılımı artırmak ve demokrasiyi güçlendirmek için dijital projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer istiyoruz" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) yapıldı. Genel Kurul Divanı, Prof. Dr. Ebru Yalçın, Yasemin Nacar ve Avukat Bilgen Şentürk’ten oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Dijital seçim ve akıllı şehir ödülü

Genel kurulun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, katkılarından dolayı kutladı. Dijitalleşme alanında Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’nin örnek belediyelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bunun en güzel örneklerinden birisinin mahalle komiteleri seçimleri olduğunu hatırlattı. Türkiye’de bir ilke imza atarak, mahalle temsilcilerini dijital ortamda seçtiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "64 mahallemizde seçimler yapıldı. 1.006 aday yarıştı. 7 bin 713 Nilüferli oy kullandı. 770 kişi mahalle komitelerinde temsil hakkı kazandı. Bu temsilcilerin 327’si kadın. 78’i genç. 28’i engelli bireylerden oluşuyor. Bu projemiz Türkiye’de ses getirdi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 49 belediyenin 96 projesi arasından bu projeyi ödüle layık gördü. "Akıllı Şehir" kategorisinde ödül aldık. Bu ödül Nilüfer Kent Konseyi’nin de ödülü" diye konuştu.

Vatandaşlarımız geride kalmasın

Katılımcılığı ve dijitalleşmeyi artırmak için "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulamasını geliştirdiklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, bu uygulamanın şu anda 23 bin 553 vatandaşın kullandığını söyledi. Bu platformun birçok özelliği barındırdığını anlatan Başkan Şadi Özdemir; vatandaşların istek, şikayet ve önerilerinin yanı sıra birçok hizmete buradan ulaşabildiklerini vurguladı. Vatandaşların geride kalmaması için ücretsiz wi-fi noktaları oluşturduklarını da hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, kırsal mahallelerde, kütüphanelerde, Misi, Gölyazı, Nazım Hikmet Kültürevi ve Halk Evi’nde bu hizmeti ücretsiz sunduklarını kaydetti.

Yapay zeka ve insana yatırım

Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında ilk yapay Zeka Bürosu’nu kurduklarını da anlatan Başkan Şadi Özdemir, akıllı şehir için atılacak bu adımda vatandaş taleplerini analiz edip, kent planlamasına katkı sağlandığını ve belediye hizmetlerinin daha verimli hale geldiğini söyledi. Yapay Zeka Bürosu’nun "İç denetim robotu" adlı web tabanlı bir yardımcısı geliştirdiklerini de ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Bu da Türkiye’de bir ilk. Denetim süreçlerimiz artık daha şeffaf, daha verimli ve daha hızlı. Yapay Zeka Büromuz yeni projeler de hazırlıyor. Yapay zeka destekli doküman yönetimi kuracağız. Çok dilli chatbot sistemi kuracağız. 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. Karar destek sistemleri oluşturacağız" diye konuştu.

Bu süreçte insanın da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, belediye çalışanlarına yapay zeka eğitimleri verdiklerini açıkladı. Gençler ve çocuklar için kodlama atölyeleri yaptıklarını da ifade eden Başkan Şadi Özdemir, geleceğe yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu’nun yapay zekâ odaklı projeler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, geliştirilen yapay zekâ tabanlı robotun, etkileşimli kullanım örnekleri arasında röportaj yapabilme özelliğinin de bulunduğunu söyledi.

Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer

İnsanı merkeze alan bir dijitalleşme anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, katılımı artırmak ve demokrasiyi güçlendirmek için dijital projeler geliştirdiklerini belirterek, "Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer istiyoruz. Kimsenin kendini ‘öteki’ hissetmediği bir Nilüfer oluşturmak istiyoruz. Bunun için halkımızın demokrasiye katılımını çok önemsiyoruz. Kent konseyimiz bu yolda bizim en büyük gücümüz. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ortak akla katkı sunmaya çalışıyoruz

Programda konuşan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal da gönüllüler ile birlikte uzun ve yoğun 6 ayı geride bıraktıklarını söyledi. Ortak akla katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Çal, "2025 yılı Eylül ve Ekim ayında 111 toplantı ve etkinlik yaptık. 2 bin 490 gönüllü ile buluştuk. Kasım’da sadece 70 etkinlik ile paydaşlık geliştirdik" diye konuştu.

Önergeler bölümünde sorumluluğun artması için mazeretsiz şekilde 5 defa toplantıya katılmayan yürütme kurulu üyesinin, yürütme kurulu veya başkan adayı olamaması oylandı. Katılımcılar tarafından bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, dönem faaliyet raporunu sundu. Sunumun ardından meclisler ve çalışma gruplarının çalışmalarını yansıtan video gösterimi paylaşıldı.

Dijital çağda toplumsal dönüşüm

Genel kurulun son bölümünde "Dijital Çağda Toplumsal Değişim" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan sosyolog, gazeteci ve yazar Can Kozanoğlu, basın sektörünün daktilo ve matbaa yıllarından dijital çağa uzanan dönüşümünü örneklerle anlattı.

Kozanoğlu, dijital dönüşümün sağladığı özgürlüğün yanı sıra insanlarda oluşturduğu korku ve endişeyi de örneklerle aktardı. Program Kozanoğlu’nun katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.