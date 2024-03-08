BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDEN İLAN

(10. Hukuk Dairesi)

2022/1560 Esas

Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/02/2022 tarih, 2016/136 Esas ve 2022/47 sayılı kararı, bir kısım davalıların istinaf ettiği, istinaf incelemesi neticesinde; taşınmazın orman tahdit sınırı içinde kaldığı iddiasına dayalı olarak açılan Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 491 ada 3 parsel sayılı tapu iptal ve tescil davasına ilişkin verilen Dairemizin 25/01/2024 tarih, 2022/1560 Esas ve 2024/185 sayılı kararıyla istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar verildiği, kararımızın davalılar Ümmühan ALGÜN ve Ümran ALGÜN 'ün adresleri meçhul kaldığından, adı geçen davalılar hakkında işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurabilecekleri ilanen tebliğ olunur.