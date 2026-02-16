2023-2025 döneminde, toplamda 462 lisans programından 197’sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü duyuran Özvar, “2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kontenjanı en fazla azaltılan lisans programları arasında öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerin öne çıktığı vurgulanırken, devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan daraltmasının 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerini de kapsayacağı bildirildi.

KONTENJANI AZALTILACAK BÖLÜMLERİ AÇIKLADI!

Özvar, konuşmasının devamında kontenjanı azaltılacak bölümleri açıklayarak "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak" sözlerini sarf etti.

2025 YKS kapsamında da devlet üniversitelerindeki hukuk programlarının kontenjanlarının yaklaşık yüzde 45 oranında azaltıldığını anımsatan YÖK Başkanı, benzer bir planlamanın vakıf üniversiteleri için de gündemde olduğunu belirtti.