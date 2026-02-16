İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kadın hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurdu.

Savcı, duruşma esnasında kadın hakime ateş etti.

SAVCI GÖZALTINDA

Saldırının ardından Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Kahraman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı Kılıçarslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Aslı Kahraman’ı makam odasında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında; "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehditle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme tehdit" ile "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KISA SÜRELİ DUYGUSAL İLİŞKİ DETAYI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Aslı Kahraman ile Muhammed Çağatay Kılıçarslan arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal ilişkinin bir süre sonra sona erdiği belirtildi.

İddianamede, Kılıçarslan'ın ilişkinin duyulmasının mesleki ve sosyal hayatını olumsuz etkileyeceğini düşündüğü, ailesinin Kahraman ile aynı sitede oturması nedeniyle baskı hissettiği ve Kahraman'ın İstanbul’dan tayin isteyerek ayrılmasını sağlamak için baskı uygulamaya başladığı kaydedildi.

TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, Kahraman'ı adliyedeki odasında ziyaret ettiği, telefon ve mesaj yoluyla ulaştığı, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu aktarıldı.

Engellenmesine rağmen gizli numaralar ve banka dekontu açıklamaları üzerinden tehditlerini sürdürdüğü, sahte hesaplar açarak kişisel verilerini paylaştığı ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

13 Ocak’ta Kahraman'ın odasına giden Kılıçarslan'ın, yaşanan tartışma sırasında tabancasını çıkararak ateş ettiği ve Kahraman'ı hayati bölgesinden yaraladığı belirtildi. İkinci atışın ise araya giren tanığın müdahalesiyle engellendiği kaydedildi.