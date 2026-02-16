Olay, gece saat 02.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında kan donduran görüntüler: Aracı hızla onlarca kişinin üzerine sürdü

Giderek büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde bir aracın hızla gelerek kavga edenlerin arasına dalması ve bazılarını ezerek durmadan yoluna devam etme anları yer aldı.

9 kişi yaralandı, 9 şahıs yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı

Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa, tekme-tokat ve aracın çarpması sonucu 9 şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan aralarında araçla kavga edenlerin arasına dalan şahsın da olduğu 9 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.