Kaymakam Arslan, Ramazan öncesi yapılan çalışmalar çerçevesinde hemşehrilerin taleplerini yerine getirdiklerini ifade etti. Paylaşımında, Ramazan ayı öncesinde toplam 865 haneye 3 milyon 892 bin 500 TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet

duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan

Ramazan toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmaktadır.

Ramazan ayı öncesinde hane ziyaretlerimiz ile

hemşehrilerimizin taleplerini yerine getiriyoruz...

Ramazan ayı için öncesi;

• 865 haneye 3.892.500,00 TL nakdi destek sağlanmıştır.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin…