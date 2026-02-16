Kaymakam Arslan, Ramazan öncesi yapılan çalışmalar çerçevesinde hemşehrilerin taleplerini yerine getirdiklerini ifade etti. Paylaşımında, Ramazan ayı öncesinde toplam 865 haneye 3 milyon 892 bin 500 TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.
Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:
İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet
duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan
Ramazan toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmaktadır.
Ramazan ayı öncesinde hane ziyaretlerimiz ile
hemşehrilerimizin taleplerini yerine getiriyoruz...
Ramazan ayı için öncesi;
• 865 haneye 3.892.500,00 TL nakdi destek sağlanmıştır.
Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin…