Oturum, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki meclis salonunda yapıldı.

Yurt dışı programı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey toplantıya katılamazken, oturuma Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu başkanlık yaptı. Meclis oturumu, üyelerin yoklamasıyla başladı.

Toplantıda gündem maddeleri sırayla oylanırken, 27. maddeye gelindiğinde mecliste tartışma çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, belediye mülkiyetinde bulunan Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’ndeki 2806 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ağaçların kamulaştırılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Beş Yıllık İmar Programı’na eklenmesini içeren raporu görüşüldü. Oylama sırasında AK Parti Meclis Üyesi Sinan Karaman ile CHP’li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Gündem maddesi yaşanan tartışma sonrası komisyona geri gönderildi.