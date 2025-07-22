Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 çocuk annesi Havva Y.’nin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşinin de bulunduğu 1’i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi’nde 20 Temmuz’da Havva Y.’nin (28) evinde silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde, sırtından iki el ateş edilen Havva Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında Havva Y.’nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Havva Y.’nin, 8 aylık ikizlerinin de aralarında bulunduğu 5 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alındığı, olayda kullanılan tabancanın ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.