Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Nilüfer ilçesindeki bazı inşaat projelerine odaklandığı belirtildi. Açıklamada, dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye personelinin, projelerde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışı sağladıkları ve bu yolla hem kendilerine hem de proje sahiplerine maddi çıkar temin ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

2024 yerel seçimlerinin ardından Belediye başkanlığını CHP’li Mustafa Bozbey kazanırken, belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı’nın elinde bulunuyor.

Partilere göre üye sayısı dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 50

50 CHP: 41

41 MHP: 8

8 İYİ Parti: 3

3 BBP: 1

1 Yeniden Refah Partisi: 1

1 Türkiye İttifakı Partisi: 1

1 Bağımsız: 1

Toplam 106 üyeden oluşan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde en fazla üyeye sahip parti AK Parti olurken, CHP ikinci sırada yer alıyor. Güncel verilere göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı 59 üyeyle çoğunluğunu korurken, CHP+ İyi Parti 44 sandalyede kalmaya devam ediyor. Son gözaltı süreciyle birlikte Başkan Bozbey mahkemece tutuklanırsa Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti'ye geçebilir.