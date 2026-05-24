Hem Bursa spor tarihine adını altın harflerle yazdıran hem de taraftara büyük sevinç yaşatan kadın hentbol takımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Vekili Şahin Biba sporcuları ve teknik ekibi tek tek tebrik etti. Başarılı bir sezon geçiren kadın hentbol takımıyla şehir olarak büyük gurur duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Elde edilen başarı, güçlü ekip ruhunun bir sonucudur. Bizlere unutulmaz bir sezon yaşattılar. Çok başarılı bir takım oluşturuldu. Emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum' dedi.