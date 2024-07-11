Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumu Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, AK Parti grup sözcüsü ve CHP grup sözcüsü arasında "AKP telaffuzu" tartışması yaşandı. Tartışma, karşılıklı söz almalarla devam ederken, Başkan Bozbey'in araya girmesiyle meclis üyeleri sakinleşti.

Mecliste yaşanan sözel kavga sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Meclisteki konuşmalar, kışkırtmadan ve ölçülü yapılmalı. Bu hassasiyeti tüm arkadaşlarımızdan bekliyorum. Bizim meclis olarak herkese örnek olmamız lazım” dedi.