Tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey döneminde İş Bankası ile imzalanan promosyon ihalesi, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde iptal edilmişti. Rakamı az bulan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Mayıs ayında ödemelere başlayacak olan İş Bankası ile yapılan protokolü feshetti.

Yaklaşık 12 bin işçi ve 3 bin civarındaki Büyükşehir Belediyesi personelini yakından ilgilendiren karar sonrası, 15 bin çalışan alınacak yeni kararı beklemeye başladı.

Mustafa Bozbey döneminde İş Bankası ile yapılan protokol gereği tüm çalışanlara 70 bin TL + 5 bin TL para puan olmak üzere toplamda 75 bin TL’lik anlaşma yapılmıştı. Yine tüm çalışanlara 8 taksitle ödenmek üzere 400 bin TL faizsiz kredi imkanı sunulmuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmesinin ardından, başkanlık koltuğunu devralan Şahin Biba, çeşitli dedikoduların yapıldığı ihalenin yeniden yapılmasına karar verdi.

İhalenin yeniden açılmasının ardından devlet bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıf Bank başta olmak üzere birçok banka Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yeni teklifler sundu.

Edinilen bilgiye göre şu an kadar en yüksek rakamın 100 bin+10 bin TL ile Ziraat Bankası’nın verdiği, ancak bankaların rakam güncellemesi yaparak tekliflerini yükselttikleri konuşuluyor. İhaleye daha önce 70 bin TL +5 bin TL ile giren İş Bankası’nın da yeniden girmeye çalıştığı da belirlendi.

Yine alınan bilgilere göre bazı bankaların Büyükşehir bünyesinde görev yapan yaklaşık 3 bin memur için farklı, 12 bin işçi ise yine farklı öneriler sundukları da konuşuluyor.

Promosyon ihalesiyle ilgili alınacak son tekliflerin ardından birkaç gün içinde netleştirilip tüm işçilere duyurulması bekleniyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ