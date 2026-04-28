

İMASKOP yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere verildi;

“Son günlerde kooperatifimiz üzerinden oluşturulmaya çalışılan yapay gündem hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve süreci net bir şekilde ortaya koymak istemekteyiz. Öncelikle açık ve net ifade etmek isteriz ki; İnegöl mobilya sektörünün lokomotif projelerinden biri olan kooperatifimiz üzerinde oluşturulmaya çalışılan “seçim varmış” algısı gerçeği yansıtmamaktadır. Kooperatifimizin doğal seçim takvimi Haziran 2028’dir ve bu takvim dışında oluşturulmaya çalışılan her türlü söylem, sektörümüze ve birlik ruhumuza zarar vermektedir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler ortadadır. Böylesine hassas bir dönemde, adeta bir savaş psikolojisinin hâkim olduğu ekonomik atmosferde, kişisel beklentiler ve bireysel hesaplar uğruna kooperatifimizin hedef haline getirilmesi asla kabul edilemez.”

“Ne yazık ki son günlerde; kooperatifimizde huzursuzluk varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmakta, kurumumuzda rant varmış gibi gerçekle ilgisi olmayan iddialar dillendirilmekte Ve en önemlisi, yıllardır emekle kurulan birlik ve beraberlik zedelenmek istenmektedir. Şunun altını özellikle çizmek istiyoruz: Bizler ortaklarımızın hakkını, emeğini ve geleceğini korumakla sorumluyuz. Bu sorumluluğun gereği olarak, kooperatifimizin itibarını zedeleyecek hiçbir girişime sessiz kalmamız mümkün değildir. Bugün akşam için yapılan toplantı çağrısına da özellikle değinmek istiyoruz. Bu çağrı; kooperatifimizin yetkili organları tarafından yapılmamıştır, yönetim Kurulumuzun hiçbir kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hiçbir şekilde resmi bir nitelik taşımamaktadır.”

“Kooperatifler Kanunu son derece açıktır: Kooperatif adına toplantı çağrısı yapma yetkisi yalnızca Yönetim Kurulu’na aittir. Bunun dışındaki tüm çağrılar hukuken geçersizdir ve kooperatifimizi temsil etme gücü yoktur. Daha da vahim olan ise; Geçmişte yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapmış bazı kişilerin, bu sıfatları artık bulunmamasına rağmen, halen yetkiliymiş gibi davranarak toplantı organize etmeye çalışmalarıdır. Bu tür girişimler; yetki gaspı niteliği taşımakta, kooperatif düzenine zarar vermekte ve en önemlisi ortaklarımızın güvenini sarsmaktadır. Kooperatifimizin adı kullanılarak yapılan her türlü yetkisiz girişim, hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Değerli ortaklarımız, Kooperatifimizin mevcut Yönetim Kurulu görevinin başındadır. Tüm iş ve işlemlerimiz yasal mevzuat çerçevesinde, şeffaf ve düzenli şekilde yürütülmektedir. Sizlerden beklentimiz çok nettir: Kooperatifimizin birliğini, itibarını ve geleceğini korumak adına, resmi olmayan hiçbir çağrıya itibar etmemenizdir. Unutulmamalıdır ki; Bu kooperatif kişisel hırsların değil, ortak aklın ve ortak emeğin eseridir. Ve bizler, bu yapıyı zedelemek isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

