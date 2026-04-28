Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 'Kraliçe Etabı' Marmaris-Kıran yarışını, WorldTeam takımı Equipo Kern Pharma'dan Kolombiyalı bisikletçi Ivan Ramiro Sosa kazandı. Zorlu dağ etabında son 5 kilometrede yaptığı atakla finişe ilk sırada ulaşan Sosa, genel klasman liderliğini de ele geçirdi. TUR'da ilk iki etabı kazanan sprinter Tom Crabbe ise turkuaz mayoyu Sosa'ya devretti.

Zirveye 5 kilometre kala yaptığı atakla Sebastian Berwick ve Nicolas Breuillard'ın önünde finiş gören Kolombiyalı sporcu, 2022'den bu yana ilk zaferini elde etti. 28 yaşındaki Sosa, kalan etaplarda liderliğini koruyarak TUR'u kazanmak için mücadele edecek.

TUR'da yarın 130,4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabı koşulacak.