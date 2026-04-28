Bayram ikramiyesinden faydalanmak isteyenlerin, belirtilen tarihe kadar emeklilik başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL’lik ikramiyeyi almak isteyen sigortalılar için kritik bir takvim işlemeye başladı. 27 Mayıs’ta başlayacak bayram öncesi bu haktan yararlanabilmek için emeklilik dilekçelerinin en geç 30 Nisan mesai bitimine kadar verilmesi şart. Bu kapsamda, emeklilik planı yapanlar için son 3 güne girilmiş durumda.

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre, bayram ikramiyesi alınabilmesi için kişinin bayramın gerçekleştiği ayda emekli statüsünde olması ve aylığının bağlanmış bulunması gerekiyor.

Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı tarihi izleyen ayın başından itibaren hesaplandığı için, Nisan ayı sona ermeden başvuru yapmayanlar Mayıs ayında emekli sayılmayacak. Bu nedenle söz konusu kişiler, Haziran ayında ödenecek bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.

Bu yıl için ikramiyenin alt sınırı 4.000 TL olarak belirlenirken, nihai ödeme miktarı kişinin hisse oranı ve dosya durumuna göre farklılık gösterecek.