Botanik Parkta düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek. Alana bir çok eğitici ve öğretici stantlar kurulurken çocukların eğlenmesi için çeşitli oyunlar da getirildi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Düzenlenen etkinlik Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi ile kortej yürüyüşü eşliğinde başladı. Çocuklar kortejde yürürken daha sonra çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN EĞİTİCİ OYUN

Alanda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da kurdukları standla çocuklara eğlenceli eğitimler verdi. Kurulan alanda çeşitli engellerden geçen çocuklar, parkurun sonunda ise ayıcığı kurtararak görevini tamamladı.

ÇOCUKLAR BİRÇOK OYUN OYNADI

Alanda kurulan diğer standlarda da çocuklar çeşitli etkinliklere katılma şansı yakaladı. Bazı çocuklar boyama etkinliği yaparken bazıları da ok attı. Çocuklar ayrıca ip atlama, yakar top gibi oyunlar da oynadı.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Öğlen saat 12.00 itibariyle başlayan etkinlikler, gün boyu devam edecek. Alanda kurulan dev ekranda çocuklar çizgi film izleme şansına da sahip olurken kurulan sahnede de çeşitli etkinlikler yapılacak.