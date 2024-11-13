Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURSKOOP'un adı kullanılarak öğrencilere burs verme vaadiyle bazı dolandırıcılık girişimlerinin yaşandığına dair bildirimler alınmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür kötü niyetli kişi ve girişimlere karşı dikkatli olmalarını önemle hatırlatırız.

Burs başvuruları yalnızca Belediyemizin resmi "www.basvuru.burskoop.com" adresi üzerinden alınmaktadır. Başvuru karşılığında vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. BURSKOOP adını kullanarak telefon aramaları veya sosyal medya aracılığıyla size ulaşan, banka hesabı açmanızı ve kişisel bilgilerinizi isteyen kişilere itibar etmeyiniz.

Bu tür taleplerde bulunan kişilere karşı, Emniyet Müdürlüğü (155) ihbar hattından destek alabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.