Gemlik Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Gemlikliler hep birlikte oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, konuşmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Ramazan'ın gönüllerin birbirine yaklaştığı, dayanışmanın, merhametin ve yardımlaşmanın yoğun hissedildiği mübarek bir ay olduğunu belirten Gazioğlu, kentin tümünde iftar programları düzenlerken ihtiyaç sahiplerinin de yanlarında olduklarını ifade etti. İnsanlar arasındaki gönül bağlarının da şehirleri güçlü kıldığını hatırlatan Gazioğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik etti.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise iftar sofralarında buluşmalarını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek Ramazan'ın ülkemize ve tüm insanlığa barış, sevgi ve bereket getirmesini temenni etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de 11 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek herkesin bayramını tebrik etti.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ise iftar programında bir araya gelmelerini sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Ramazan ayının bereket ve bolluk getirmesini diledi.

Başkanvekili Gazioğlu ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Eşref Dinçer Mahallesi Ayşe Hatun Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.