Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alan AK Parti Orhangazi ve Büyükşehir Meclis Üyesi Ahmet Alperen Aydın, önceki oturumda yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Aydın, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek, bu durumu düzeltmek amacıyla söz aldığını dile getirdi.

Kürsüden kimseye hakaret etmediğini vurgulayan Aydın, “Ben meclis kürsüsünden kimseye, özellikle de seçilmiş herhangi bir belediye başkanına hakaret etmedim. Bu durum tamamen basının algı oyunu olarak yansıdı” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Birinci Oturumunun sonunda yurt dışı görevlendirmelerini okuyan Aydın, metnin uzunluğuna isyan ederek, "Allah belanı versin" siteminde bulunmuştu.