Osmangazi Belediyesinin Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 70 bin metrekare alan üzerine kurulu Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi, 5 bin büyükbaş ve 7 bin küçükbaş hayvan kapasitesiyle Kurban Bayramı öncesi hizmet vermeyi sürdürüyor. Bayram yaklaşırken hareketliliğin arttığı pazarda, kurbanlık satan iki kadın kuzen ilgi odağı oldu.



Karslı olan ve Bursa'da yaşayan 26 yaşındaki Fatma Bostancı, satışını yaptıkları küçükbaş hayvanların bir kısmını Kars'tan getirdiklerini, bir kısmının ise Bursa'da yetiştirildiğini belirtti. Kuzeni Şenay Bakırhan'ın hem üretici hem satıcı olduğunu, kendisinin ise satış organizasyonunda yer aldığını anlatan Bostancı, pazarda yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvanla yer aldıklarını ve satışların her geçen gün arttığını ifade etti.



"Sizi müşteri sandık" diyenler oluyor

Pazarda kadın celep görenlerin ilk başta şaşkınlık yaşadığını dile getiren Bostancı, şunları kaydetti:

"Kurbanlık almaya gelenlere 'hoş geldiniz' dediğimizde şaşırıp 'sizi müşteri sandık' diyorlar. Ancak bu durumdan çok memnun kalıp bizi takdir edenler çoğunlukta. Özellikle kadın müşterilerin çok hoşuna gidiyor. Pazara eşiyle gelen kadınlar bizi fark ettiklerinde alışveriş için özellikle bizim kotralarımızı tercih ediyorlar. Burada toplam 10 kotramız var ve hepsiyle titizlikle ilgileniyoruz. Kadın müşterilerle birebir biz ilgileniyoruz."



Kadın müşterilerle el sıkışıp pazarlık yapıyorlar

Pazarlık sürecini de kendilerinin yönettiğini aktaran Bostancı, "Erkek müşteriler fiyat konusunda son aşamaya geldiğinde eşimle el sıkışıyor, o esnada ben de sözlü olarak pazarlığı sürdürüyorum. Kadın müşterilerimizin bir kısmı ise bu pazarlık deneyimini bizzat yaşamak istiyor. Onlarla doğrudan kendimiz tokalaşıyoruz ve fiyatta anlaşıyoruz, oldukça eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.



Çocukluğundan beri hayvancılığın içinde büyüdüğünü belirten Şenay Bakıran ise Bursa'da üretim yaptığını ve kadınların kendilerini bu meslekte görmesinden gurur duyduğunu vurguladı. Bakırhan, "Kadınlar bizi görünce çok mutlu oluyor. 'Kadınları her sektörde gördüğümüz için sevinçliyiz' diyerek destek oluyorlar. Kadın kurban alıcılarının bizi tercih etmesi motivasyonumuzu artırıyor." dedi.