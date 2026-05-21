Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO), kentteki iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek yeni bir toplu iş görüşmesi organizasyonu düzenliyor. Sanayi sektörünün önde gelen firmalarından Beyçelik Gestamp, üretim tesislerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLAR

Paylaşılan bilgilere göre, firmanın otomotiv yan sanayi alanındaki üretim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki pozisyonlarda personel istihdam edilecek:

Gazaltı Kaynakçısı (Deneyimli veya yetiştirilmek üzere)

Punta Kaynakçısı

Pres Operatörü

Adaylarda aranan genel şartlar arasında; erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek ve Bursa'da ikamet etmek (veya firmanın servis güzergahlarına uygun bölgelerde yaşamak) yer alıyor.

BAŞVURU VE MÜLAKAT DETAYLARI

İş arayan vatandaşların işveren yetkilileriyle doğrudan yüz yüze görüşebileceği toplu mülakat organizasyonu, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) BİKO alanında gerçekleştirilecek.

Adayların ön başvuru veya kayıt şartı aranmaksızın, belirtilen tarih ve saatte mülakat alanında hazır bulunmaları gerekiyor. Firma yetkilileri tarafından yapılacak ilk değerlendirmelerin ardından uygun bulunan adaylar işe alım sürecine dahil edilecek.