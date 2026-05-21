Bursa genelinde elektrik kalitesini artırmak ve arızaları önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yarın gün boyu sürecek planlı kesintiler uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketi tarafından duyurulan programda; hat bakımları, ağaç kesim çalışmaları ve yeni abone bağlantıları gibi temel altyapı faaliyetleri öne çıkıyor.
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
Yapılan planlamaya göre, ilgili ilçelerde kesinti yaşanacak mahalleler şu şekilde sıralandı:
Büyükorhan (10:00 - 18:00):
Pınarköy: Pınarköy/3, Pınarköy Perçin: Perçin10, Perçin
Çeribaşı: (Tüm mahalle)
Harmancık (11:00 - 18:00):
Gedikören: Naccalar, Orta, Koçpınar Mezrası, Sipahiler
Gökçeler: Gökçeler Çınar
Kocapınar: Kocapınar
Alutca: Alutca
Dedebali: Gölcük, Maraşatlar, Dedebali Merkez
Karaca: İshaklar
Kepekdere: Albay Çetin
Delicegüney: Delicegüney
Dutluca: Koyak, Dutluca Merkez
İshaklar: İshaklar/19, İshaklar
Bekdemirler: Bekdemirler
Kozluca: Kozluca
Ilıcaksu: Ilıcaksu
Balatdanişment: Balatdanişment/4, Balatdanişment
Kişmanlar: Kişmanlar, Kişmanlar/1
Gürsu (14:00 - 15:30)
Yenidoğan: Uysal, Fidan, Altıkardeş, Ebru, Ferah, Anadolu, Düzey, Gün, Kısakürek, Redif, Hakan, Kestane, Oral, Burç, Masal, Uludağ, İntikal, Mektup, Atabey, Başarir, Şiir, Eray, Harita, Ramiz Yiğit, Altın Alim, Bağalan 6, Çömlekçi, Rüzgar, Çalışkan, Aydoğdu, Aksoy, Feryat, Yekcan, Gündoğdu, Birsen, Tepe, Yazgan, Aktaş, Paşa, Buğday.
Kurtuluş: Ferman
Yıldırım (14:00 - 15:30):
İsabey: 3. Aytaç, 4. Asli, 3. İnci, Gökçeler, Taç, Güneş, Palmiye, Harput, 2. Alim, 2. Aysun Durmaz
İnegöl (09:00 - 11:00):
Hamamlı: 4173, 4154, 4161, 4163, 4167, 4153, 4151, 4168, 4162, 4158, 4156, 4152, 4155, 4159 numaralı sokaklar