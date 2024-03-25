İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-Belediye projesi çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi yazışma süreçlerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili geçiş süreci başlatılıp, program kullanımı ile ilgili eğitim programı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmen Ali İhsan Tokdemir tarafından öncelikle Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nde yazışma sürecini takip eden, standart dosya planı, imza yetkileri yönergesi ile resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen kurallara hakim olan tüm personel eğitmenler Ali İhsan Tokdemir, Ebru Gamze Baltaşı ve Gözde Gizem Şahin tarafından 4 gün boyunca Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanımı ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgilendirildi.