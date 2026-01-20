Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu’nun iki ayrı noktaya ilişkin isimlendirme raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.
Mecliste görüşülen ilk rapor kapsamında, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi sınırları içinde, Çamlık Caddesi, Teleferik Caddesi ve Çiçek Caddesinin kesiştiği kavşağa “Posoflu Aşık Zülali Kavşağı / Meydanı” adının verilmesi karara bağlandı. Alanın Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunduğu belirtildi.
Toplantıda ele alınan ikinci raporda ise Osmangazi ilçesi Orhan Bey Mahallesi’nde, 6. Uçak Sokak’ta yer alan ve Tarihi Belediye Binasının altında bulunan mevcut meydana “Zehra Budunç Meydanı” isminin verilmesi kabul edildi.