Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Yıldırımlılara sevindirici bir haber verdi. Başkan Yılmaz, sosyal yardım kapsamında atılan bu önemli adımı duyurarak, 2026 yılından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşların birinci kademe su faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.

Yılmaz, "Yıldırım Belediye Başkanı olarak burada ihtiyaç sahibi hemşehrilerime bir müjde vermek istiyorum. Bundan sonraki süreçte, 2026 yılında birinci kademe su faturalarını inşallah Yıldırım Belediyesi olarak bizler ödeyeceğiz. Bunu da ihtiyaç sahibi hemşehrilerime bir müjde olarak buradan paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.