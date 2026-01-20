Fenerbahçe, borçların bugün itibarıyla tamamen kapatıldığını belirterek Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği'nden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz' denildi.