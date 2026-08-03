Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın güçlendirilmesi amacıyla sisteme entegre edilecek olan 20 adet yeni hafif raylı sistem aracının renk seçimini vatandaşın görüşüne açtı.

Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen '20 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı Temini ve İşletmeye Alınması İşi' kapsamında anket çalışması başlattı. Bu çalışmayla yeni araçların dış tasarımı için hazırlanan 4 farklı renk alternatifini Bursalıların beğenisine sunuldu.

En çok beğenilen tasarım belirlenecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Bursa Hafif Raylı Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen '20 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı Temini ve İşletmeye Alınması İşi' kapsamında, mevcut sisteme entegre olacak yeni raylı sistem araçlarının dış tasarımı için 4 farklı renk alternatifi hazırlanmıştır. Kentimizin ortak kullanım alanlarından biri olan raylı sistem araçlarının tasarımında, siz değerli vatandaşlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan anket ile renk alternatifleri arasından en çok beğenilen tasarım belirlenerek nihai renk seçimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır' denildi.

Bursa'nın yeni hafif raylı sistem araçlarının rengini belirleyecek ankete https://www.bursa.bel.tr/qr/?kod=cf3bcafcfa linkinden katılarak tercih yapılabilecek.