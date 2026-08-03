Osmangazi Belediyesi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği çevreci projelerine bir yenisini daha ekleyerek, kırsal mahallelerde zirai ilaç ambalajları ve kimyasal atıkların güvenli şekilde toplanmasını sağlayacak zirai atık dönüşüm konteyneri projesini kararlılıkla sürdürüyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği kırsal mahallelerde doğaya kontrolsüz şekilde bırakılan zirai ilaç ambalajlarının oluşturduğu çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen uygulama kapsamında, vatandaşların en sık kullandığı tarımsal sulama ve ilaçlama su depolarının bulunduğu noktalara özel dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor. Bu doğrultuda Osmangazi ilçesi sınırlarında yer alan 7 kırsal mahalleye dönüşüm konteynerleri bırakılırken, ilerleyen süreçte diğer kırsal mahallelerde de zirai atık dönüşüm noktaları oluşturulacak. Zirai atıklar ve ambalaj atıklarının belirli periyotlarda düzenli olarak özel kıyafetli ekipler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi sağlanıyor.

Çevre kirliliği azaltılacak

Toprağın verimliliğini, su kaynaklarının temizliğini ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik önemli bir adım olan proje kapsamında ilk etapta kırsal Gündoğdu, Çağlayan, Armutköy, Çeltik, Çukurca, Dereçavuş ve Ahmetbey mahallelerine zirai atık dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. Buralarda yer alan konteyner ile tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan zirai ilaç kutuları ve kimyasal atıkların dere yataklarına, tarım arazilerine, yol kenarlarına ya da boş alanlara atılmasının önüne geçilerek, hem çevre kirliliği azaltılacak, hem de insan sağlığı açısından oluşabilecek riskler en aza indirilecek. Çiftçilerin kolaylıkla ulaşabileceği noktalara yerleştirilen konteynerler sayesinde çevre bilincinin artırılması, sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

'Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayacağız'

Osmangazi Belediyesi olarak çevreye zararlı zirai atık ve ambalaj atığı kutularının düzenli bir şekilde toplanabilmesi amacıyla 7 farklı kırsal mahallede, 7 farklı noktaya konteynerlerin yerleştirildiğini belirten Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Sütçüoğlu, şöyle konuştu:

'Tarımsal üretim hepimiz için çok önemli ancak bu üretimde kullanılan zirai atıkların, ambalaj atığı kutularının içerisinde kalan kalıntıların toprağa, yer altı ve yer üstü sularına karışmaması gerekmektedir. Bu amaçla yerleştirdiğimiz konteynerlerimiz ile düzenli depolama yapılmasını sağlayacağız. Üreticilerimiz atıklarını konteynerlere getirecek, biz de belediye olarak bu atıkları düzenli bir şekilde alıp, lisanslı bertaraf tesislerine göndereceğiz. Böylelikle tehlikeli atık sınıfına giren bu atıkların çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayacağız. Bu atıkların gelişi güzel dere kenarlarına bırakılmaması, toprağa gömülmemesi, yakılmaması ve evsel atık olarak da çöp atıklarının içerisine karıştırılmaması gerekmektedir. Böyle olursa dolaylı yollardan doğa, insan ve hayvan sağlığı tehlikeye girer. Erkan Aydın başkanımızın desteğiyle her zaman doğanın korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık projelerinin geliştirilmesi amacıyla projelerimize devam edeceğiz.'

'Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz'

Uygulamanın mahalleleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Çeltikköy Mahalle Muhtarı Cemal Kaymak, böylelikle atıkların neden olduğu kirliliğin de önleneceğini kaydetti. Tarım ile geçinen bir mahalle olduklarına işaret eden Kaymak, 'Tarım bizim için hayati önem taşıyor, zirai ilaç ambalaj atıkları çok önemli bir konuydu. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz. Burası yoğun bir bölge, sıklıkla kullanılıyor. Tarımla uğraşıyoruz, geçim kaynağımız. İlaçlar da kullanılıyor, atıklarının sağa sola atılmasındansa bu şekilde toplanması bizim için güzel bir şey. Düşünülmüş, planlanmış ve yapılmış. Atıkların sağa sola atılması ciddi bir kirlilik oluşturuyordu, bu önlenmiş oldu.' ifadelerini kullandı.

'Ekolojik dengeyi bozmayalım'

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Savaş Özkan ise çevrenin korunmasının büyük bir önem taşıdığını belirterek, 'Burası tarımsal sulama ve ilaçlama su deposu. Vatandaşlarımızın zirai ilaç kutularını sıfır atık kutularına bırakabilmesi için talebimize zirai atık dönüşüm konteyneri getirildi. Belediyemiz bu atıkları belirli aralıklarla gelip alacak. Bu hizmetlerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Tarımla uğraşan tüm vatandaşlarımızdan da ricamız, ilaç kutularını mutlaka bu konteynerlere atsınlar. Çevremize zarar vermeyelim, ekolojik dengeyi bozmayalım. Bu atıklar insan sağlığına, suya, toprağa, havaya ve doğaya ciddi zarar veriyor.' diye konuştu.

Doğaya duyarlı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Osmangazi Belediyesi, çevreyi koruyan uygulamalarıyla hem kırsalda üretimi desteklemeye, hem de gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.