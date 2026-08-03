Gaziosmanpaşa Belediyesi '3 Ağustos Dünya Karpuz Günü' dolayısıyla 'Karpuz Şenliği' düzenledi.

'Neşeli Karpuzlar' temasıyla Mevlana Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte, birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyeler gerçekleştirildi. Çocuklar, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun yalnızca bir meyve olarak değil, farklı şekillerde de değerlendirilebileceğini deneyimleyerek öğrendi.

Çocuklar, şenlikte karpuzdan jöle, şerbet, limonata ve şekerleme gibi farklı lezzetler hazırladı. Böylece israfın önlenmesine yönelik farkındalık, eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle pekiştirildi. Etkinliğin öne çıkan mesajı ise 'çöpe atma, bana ver' oldu. Çocuklara, çöpe giden birçok gıda ürününün farklı yöntemlerle yeniden kullanılabileceği anlatılırken, bilinçli tüketimin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine de dikkat çekildi.

'Çocuklarımızda bilinçli tüketim alışkanlığının yer etmesini amaçlıyoruz'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Bir yıl içerisinde yaklaşık 10 bin çocuğumuza ve ailelerine birlikte vakit geçirebilecekleri, öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlikler sunmaya çalıştık. Dünya Karpuz Günü vesilesiyle de 'karpuz' temalı özel bir program hazırladık. Amacımız çocuklarımıza sadece karpuz ikram etmek değildi. Karpuzun çekirdeğinden kabuğuna kadar her yönüyle nasıl değerlendirilebileceğini uygulamalı olarak göstermeyi hedefledik. Çekirdekleri toprakla buluşturduk, karpuz kabuklarının hangi hayvanlar tarafından tüketilebildiğini anlattık, karpuzdan hazırlanan farklı lezzetleri birlikte deneyimledik. Çocuklarımızın hem israf konusunda bilinç kazanmalarını hem de anneleriyle birlikte unutamayacakları güzel bir gün geçirmelerini istedik. Bugün burada bizimle olan tüm çocuklarımıza ve annelerimize gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.