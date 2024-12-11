BBP Başkanı Haldun Filizli, toplantıda camilere sağlanan güvenlik hizmetinin tasarruf gerekçesiyle sonlandırılmasının yanlış bir karar olduğunu belirterek, bu konuda belediyeden açıklama ve acil çözüm talep etti.

MHP adına konuşan İsmail Şenol ise İpek Yolu Mahallesi’nin ulaşım, ambulans eksikliği ve tamamlanmamış mezarlık gibi sorunlarını dile getirdi. Özellikle Ankara yolu bağlantılı kısayol projesinin hızla hayata geçirilmesini ve mahalleye 24 saat hizmet verecek bir ambulans tahsis edilmesini talep etti. Başkanın bölge ziyareti sırasında verdiği sözleri hatırlatan Şenol, bu konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Şahin Biba konuşmasında” Sayın Başkan, öncelikle AK Parti Belediyesi ile başlamış olan ve bu geleneği sürdürdüğünüz için teşekkür ederiz. Ancak, böyle bir programda AK Parti hükümetine ve önceki dönem belediye başkanlarına yönelik, engelli vatandaşlarımıza hizmet edilmediği algısı yaratılarak gerçek dışı söylemler kullanılmıştır. Siyasilerin engelliler hakkında bilgisiz oldukları görülmektedir. Özellikle il başkanına iletmenizi rica ederiz. Belediye programlarında vatandaşları davet edip ardından siyasi arenaya çevirmek hakkınız yok. Konudan rahatsız olan engelli vatandaşlarımız bize ulaştı ve rahatsızlıklarını dile getirdi. Belki sıkılacaksınız değerli üyeler ama bilmenizde fayda var. 2002-2024 yılları arasında Türkiye'de engellilerle ilgili önemli çalışmalar ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreçte hem yasal düzenlemeler hem de sosyal hizmetler, eğitim, istihdam ve iş birliği alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Sayın Başkan, önceki dönem belediye başkanlarının hizmetlerini takdir etmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü siz de bir gün onların yerinde olacaksınız. Siz de bir gün bu görevi devredecek olmanız hasebiyle, geçmiş dönem başkanlarının ve ekiplerinin emeklerini takdir etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve hep beraber, daha önce başlatılan hizmetleri anacağız. Bu nedenle, eleştirirken yapıcı olmalı ve iyi işlere de teşekkür etmelisiniz. İnanın, bu durumda yaptığınız her iyi iş için Bursa halkı size teşekkür edecektir." İfadelerini kullandı.

Ak Parti Meclis Üyesin Ali Osman Karahan’ın söz almasıyla tansiyon yükseldi. Meclis Üyesi Başkan Bozbey”e “Seçim döneminde cami cami gezdiniz, Büyükşehir’in tahsis ettiği yerleri ahıra çevirdiniz. Göreviniz bittiğinde Bursa’da dolaşamayacaksınız” dedi.

Başkan Bozbey bu sözlere karşılık “ Milletin seçtiği makama saygı duymayı öğreneceksiniz. Provakatif hareketlerden uzak duracağız. Sen benim inancımı sorgulayamasın. Kimsin sen?" şeklinde konuştu.