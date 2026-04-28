Meslekte 10. yılını tamamlayan Türkçe öğretmeni Gökçen Oruç, çağın önemli sorunlarından biri olan akran zorbalığını konu alan bir kitap yazdı. Kendi öğrencisinden esinlenerek kaleme aldığı eserde Oruç, anlaşılmayan, dışlanan ve normal olmaya çalışan bir çocuğun yaşadığı zorlukları ele aldı.

Kitabında empati ve hoşgörünün önemine vurgu yapan Oruç, 'Bu kitap; anlaşılmayan, dışlanan ve normal olmaya çalışan bir çocuğun sessiz çığlığını anlatıyor. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey hoşgörü ve empati. Çünkü bir çocuğun hayatını değiştirmek, bazen sadece onu anlamakla başlar' ifadelerini kullandı.