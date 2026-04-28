Mevcut başkan Fikret Doyan’ın yeniden aday olmayacağı kongrede, başkanlık için Mukadder Seymen adaylığını açıkladı.

Dernekçilik anlayışına yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediğini belirten Seymen, uzun yıllar Halk Eğitim bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla İnegöl’ün sosyal ve kültürel hayatına katkı sunduğunu ifade etti. Edindiği deneyimi dernek çatısı altında daha etkin projelere dönüştürmek istediğini vurgulayan Seymen, özellikle kadınların ve gençlerin daha aktif rol alacağı bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

“Dernekçiliğe kadın eli değmeli” anlayışıyla yola çıktığını vurgulayan Seymen, tüm İnegöl halkını kongreye davet ederek destek istedi.

