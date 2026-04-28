

Kaza akşam saatlerinde Yalova-Bursa karayolu Orhangazi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre O.I.(26) idaresindeki kamyonet Yalova istikametine doğru seyir halindeyken aracın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Orta refüjdeki havalandırma duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. ilk müdahalesi burada yapılan yaralı genç sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.