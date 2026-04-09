CHP’li belediye meclis üyelerinin katılmadığı seçimli toplantı da Cumhur İttifakı temsil eden AK Parti, MHP ve BBP üyeleri tam kadro hazır bulundu. Meclis toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlık yaptı.

Yılmaz başkanlığında yapılan ilk oturumda meclis üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçiminde oy kullandı.

Yapılan tek adaylı ilk oturumun sonucunda AK Parti adayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba, 61 oy aldı. Kanuna göre ilk oturumda 3’te 2’i çoğunluk arandığından başkan seçilemedi. İkinci oturum saat 13.00’te yapılacak ve salt çoğunluk aranacak.

