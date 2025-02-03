Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bölgede ulaşımı daha akıcı hale getirmek ve trafik sıkışıklığını önlemek için etkili bir sistemle hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bursa'nın konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler'de kesintisiz ulaşım için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa-İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu kavşak bölgesinde başlatılan yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Acemler Kavşağı'ndan Mudanya yönüne gidecek araçlar için orta ayırıcı ile bölünmüş iki şeritli ayrı bir güzergah oluşturulacak. Aynı zamanda Acemler Kavşağı'ndan İzmir Yolu istikametine giden üç şerit halindeki ana yol trafiğinde de kesintiye uğramadan daha güvenli bir akış sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü ile birlikte Soğukkuyu Caddesi çıkış bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

"Çözüm önerileri hazırlıyoruz"

Bursa'da trafiğin tıkandığı yerlerin tespitini yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, bilimsel yollarla nasıl çözüleceğine karar vererek uygulamaya başladıklarını belirtti. İzmir Yolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasında Yunuseli ve Hürriyet bölgesinden gelip İzmir yönüne çıkış yapmak isteyen araçlar ile şehir merkezinden Mudanya yoluna dönüş yapmak isteyen araçların çakışmasıyla trafik oluştuğunu ifade eden Başkan Bozbey, sıkışıklığın önlenmesi için mevcut şeritlerin yanına ilave şerit oluşturduklarını dile getirdi. Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sürücülerin Mudanya'ya ve Hürriyet tarafına sağ şeritten gidebileceğini anlatan Başkan Bozbey, "Otobüslerimiz de aynı güzergahtan geçiş sağlayacak. Ayrıca sürücüler, Soğukkuyu çıkışının devamında Mudanya'ya doğru ya da tek şeritle Nilüfer tarafına doğru geçiş yapabilecek. Bölgede trafiği rahatlatacak ve sıkışmayı önleyecek bir sistemle hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Orhaneli Kavşağı, Beşevler Kavşağı gibi noktalarda da sorunlar olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili de çözüm önerileri hazırlıyoruz" diye konuştu.

Dikkaldırım ve Nilüfer gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerden gelen araçların Yakın Çevre Yolu'na aktarılması için de projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte bilimsel verilere dayanarak çalışmalar yapıyoruz. Ölçüyoruz, ardından simülasyon yapıyoruz. Simülasyonda en doğruyu bularak hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Ulaşım konusunda birçok yatırım yaparak trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz. Nerede sorun varsa, çözüm de mutlaka bizde var. Sorunu çözmek bizim işimiz" dedi.